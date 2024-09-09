.. ونور الشربينى تواصل صدارة التصنيف العالمى للإسكواش سيدات

واصلت اللاعبة نور الشربينى، صدارة التصنيف العالمى للإسكواش، وذلك خلال التصنيف الذى أعلنته رابطة محترفى رياضة الإسكواش مساء اليوم «الإثنين».

وجاءت نور الشربينى فى الصدارة، ونوران جوهر فى المركز الثانى وهانيا الحمامى فى المركز الثالث وروان العربى فى المركز الثامن.

فيما جاءت اللاعبة سلمى هانى فى المركز 11، وأمينة عرفى فى المركز 12 بينما تقدمت ندى عباس للمركز 13، وجاءت اللاعبة فيروز أبو الخير فى المركز 16، وفريدة محمد فى المركز 17، وتقدمت سنا إبراهيم للمركز 20.