الزمالك يُعلن عن ضم لاعب إنبى محمد حمدى

نجحت إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، فى التوصل لاتفاق مع الفريق البترولى إنبى، على ضم لاعب الفريق، محمد حمدى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصلت إدارة الزمالك لاتفاق مع نظرائها فى فريق نادى إنبى، على ضم محمد حمدى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع أحقية الفارس الأبيض فى تفعيل بند الشراء، خلال الصيف القادم.

وستقوم إدارة نادى الزمالك بقيد محمد حمدى، والذى شارك مع منتخب مصر فى أولمبياد باريس 2024، بقائمة اللاعبين تحت السن فى الفريق الأول.

يُذكر أن محمد حمدى، والبالغ من العمر 21 عامًا، هو أحد ناشئى النادى البترولى إنبى، وخاض مع الفريق 59 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 6 آخرين.