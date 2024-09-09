وزير الرياضة: إطلاق أسماء الأبطال البارالمبيين على مراكز الشباب أُسوة بالأبطال الأولمبيين

تواصل وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أبطال مصر الحاصلين على ميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية، بحضور مفتى الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الدكتور على جمعة.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بنتائج البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية بباريس، وحصولهم على 7 ميداليات متنوعة، مشيراً إلى الدعم الكبير والمتواصل من القيادة السياسية لكافة الأبطال الرياضيين في مختلف الرياضات، مؤكداً أن لاعبى مصر فى البارالمبياد نجحوا فى رفع إسم مصر عالياً، وتحقيق نتائج مميزة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، أنه سيتم إطلاق أسماء أبطال ميداليات الدورة البارالمبية على مراكز الشباب، أُسوه بالأبطال الأولمبيين، مشيرًا إلى أن هناك تجهيزات لإستقبال الأبطال البارالمبيين بمطار القاهرة، فور عودتهم من باريس.

وخلال اللقاء، هنأ الدكتور على جمعة الأبطال البارالمبيين على النتائج المبهرة التى حققوها، معربًا عن سعادته بالتواصل معهم ومشيدًا بالإنجازات والجهود التى بذلوها، خلال الإعداد وأثناء البطولة، وصولاً باعتلاء منصات التتويج.