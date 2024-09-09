معروف يمنع ساديو مانى من تسجيل هدف مع السنغال

حرم الحكم الدولى المصرى محمد معروف، النجم السنغالى ساديو مانى من تسجيل هدفًا مع منتخب بلاده، خلال مباراة «أسود التيرانجا» أمام بوروندى فى اللقاء الذى جمع المنتخبان عصر اليوم «الإثنين»، ضمن الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.

وشهدت الدقيقة 69 من زمن المباراة، لقطة مثيرة بين سايدو مانى وحكم اللقاء محمد معروف، بعدما احتسب معروف ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال حصل عليها نجم النصر السعودى، إلا أن الحكم رفض تسديده الركلة قبل تلقيه العلاج بقوة القانون، الأمر الذى أثار حفيظة اللاعب اعتراضًا على القرار.

وتوجه اللاعب السنغالى إسماعيل سار لتصويب ركلة الجزاء، ونجح فى تسجيلها ليتفوق منتخب السنغال على بوروندى بهدف دون رد.

ويذكر أن المنتخب السنغالى يتواجد فى المجموعة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا، إلى جانب منتخبات بوروندى ومالاوى وبوركينا فاسو.