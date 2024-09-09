طارق قنديل رئيسًا لبعثة النادى الأهلى أمام جورماهيا الكينى

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف عضو المجلس طارق قنديل، برئاسة بعثة الفريق إلى كينيا، وذلك لمواجهة فريق جورماهيا فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلى وجورماهيا الكينى يوم «الأحد» المقبل، على ملعب استاد «نيايو ستاديوم» وسيلتقى الفريقان إيابا بعد أسبوع فى القاهرة.

وحرص طارق قنديل على التواصل مع السفير المصرى فى كينيا، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة، وكذلك التنسيق الكامل مع المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة سامى قمصان، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفنى واللاعبين.