إطلاق اسم فريال أشرف على مركز شباب الأندلس بالمرج

قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إطلاق اسم صاحبه الميدالية الذهبية في الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020 اللاعبه فريال أشرف، على مركز شباب الأندلس بالمرج بمحافظة القاهرة.

جاء هذا القرار، خلال لقاء وزير الشباب والرياضة باللاعبه فريال أشرف وبحضور رئيس شركة روابط الرياضية الدكتور وليد الملاح، ونائب رئيس شركة روابط الرياضية الدكتور هيثم الملاح.

وتناول اللقاء الحديث عن توفير رعاه للاعبة فريال أشرف عقب عودتها للتدريب مرة أخرى، والتنسيق لتوفير كافة الإمكانيات لعوده اللاعبه بقوة، ومن ثم تمثيل المنتخب المصري في البطولات القادمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن إطلاق اسم اللاعبين أصحاب الميداليات الأولمبية والبارالمبية علي مراكز الشباب يأتى فى إطار دعم الدولة المتواصل لأبطال مصر الرياضيين، ومساهمة ذلك فى تحقيق المزيد من النجاحات، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.