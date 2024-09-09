الأهلى يحتفل بالذكرى الثانية للتعاقد مع مارسيل كولر

احتفل النادى الأهلى اليوم «الإثنين»، بذكرى التعاقد مع المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، السويسرى مارسيل كولر.

ونشر النادى الأهلى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، صورًا من يوم التوقيع مع كولر قبل عامين فى 9 سبتمبر 2022، وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «فى مثل هذا اليوم عام 2022.. بدأت رحلة مارسيل كولر مع نادى القرن».

وأضاف النادى الأحمر عبر حسابه على شبكة «فيسبوك»: «فى مثل هذا اليوم من عام 2022.. بدأ عصر مارسيل كولر، وكانت رحلة طويلة مع المدرب السويسرى، ونشر عدد من صور احتفال المدرب السويسرى بانتصاراته وألقابه مع الأهلى.

وقاد كولر فريق الأهلى للفوز بتسعة ألقاب محلية وقارية، وهى الدورى المصرى «مرتان»، وكأس السوبر المحلى «ثلاث مرات»، ودورى أبطال أفريقيا «مرتان»، وكأس مصر «مرتان»، بالإضافة إلى برونزية مونديال الأندية فى 2023.