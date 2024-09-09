«الفراعنة» يتم استعداده لمواجهة بوتسوانا.. والكاف يخطر المنتخب بتعديل موعد اللقاء

اختتم المنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن تدريبات «الفراعن»،ة استعدادا لمواجهة بتسوانا، فى إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

شهد المران إحماءات بدنية فى البداية، ثم التدريب على جُمَلْ فنية وتقسيمة في نهاية المران وتسديد على المرمى وذلك تحت إشراف الجهاز الفنى لمنتخب مصر، وحضر مران منتخب مصر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة إيهاب الكومى.

ومن ناحية أخرى، تلقى اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الأفريقى، يُفيد بإقامة مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا فى تمام السابعة بتوقيت القاهرة، بدلاً من الساعة الثامنة والموافقة على طلب منتخب مصر برفض الموعد الجديد .

كان الاتحاد الأفريقى قرر تعديل موعد مباراة مصر وبوتسوانا، والذى كان مقررًا لها الرابعة عصر غدًا «الثلاثاء»، بسبب تأخر وصول منتخب بتسوانا من موريتانيا، وإقامتها فى الثامنة مساءًا بتوقيت بتسوانا قبل أن يعترض منتخب مصر، بسبب ظروف الطيران للاعبين المحترفين واللاعبين المشاركين مع الأندية الأربعة فى أفريقيا وهم: الاهلى وبيراميدز والزمالك والمصرى، وتم تعديل الموعد مرة ثانية وإقامته فى السابعة مساء غدٍ «الثلاثاء» بتوقيت القاهرة.