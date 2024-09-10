قبل غلق القيد الأفريقى.. الزمالك يُخطط لإنهاء صفقة الإيفوارى عبدولاى جيرى

خلال الساعات المقبلة، يسعى مسئولو نادى الزمالك لإنهاء ملف الصفقات قبل غلق باب الانتقالات الأفريقية، والتى ستنتهى يوم 12 سبتمبر الجارى، من أجل تدعيم صفوف الفريق، الذى يخوض منافسات الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقى أمام الاهلى والمقرر له 27 من الشهر الجارى فى المملكة العربية السعودية.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى الساعات المقبلة، فى التمكن من حسم صفقة لاعب وسط راسينج الإيفوارى عبدولاى جيرى، والذى يبلغ من العمر 18 عامًا من أجل قيده فى قائمة الفريق تحت السن.

ويتمسك الزمالك بضم عبدولاى جيرى فى الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما تابع مسؤولو القلعة البيضاء بعض فيديوهات اللاعب، وأبدى الجهاز الفنى ترحيبه بضمه، خاصة أنه يلعب فى وسط الملعب، وسيكون بمثابة مستقبل النادى فى الفترة المقبلة، الأمر الذى يدفع مسئولى الزمالك للتمسك لحسم الصفقة وضم اللاعب بشكل نهائى من نادى راسينج الايفوارى، لينضم إلى صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.