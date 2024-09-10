” المهندسين” توافق على زيادة دعم الإعانات المرضية للاعضاء

اصدر المجلس الأعلى لـ نقابة المهندسين، في جلسته الأخيرة عددا من القرارات الهامة المتعلقة بالعديد من الملفات النقابية، والتي كان من أهمها: التصديق على طرح نسبة 50% من الوحدات المتاحة للبيع بمشروعات مدينة السادس من أكتوبر – باراديس بمدينة القاهرة المجلس الجديدة – الحي التاسع بمدينة العبور بنظام القرعة العلنية على جميع المهندسين أعضاء النقابة خلال العام الجاري، بالاض افة الى الموافقة على إجراء ممارسة محدودة بين جميع المكاتب الاستشارية التي قامت بالتقديم لمشروعات النقابة مجتمعة ومشروع بدر منفصل بنظام النقاط، لاختيار مكتب استشاري الإعداد كراسة طرح أرض مدينة بدر فقط.

وقرر مجلس النقابة، مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لبحث آليات إعادة تفعيل توصياته السابقة في 2015 بشأن القيد بالنقابة وممارسة المهنة، وتفويض الدكتور أحمد البدوي سيد – وكيل النقابة، ومحمود عرفات – أمين عام النقابة، لمراجعة بنود بروتوكول النقابة مع جهاز التفتيش الفني لإجراء التعديلات المطلوبة على البروتوكول، وكذلك تشكيل لجنة تضم كل من: الدكتور تامر الكوراني والدكتور تامر جعفر ،أحمد درويش ، علاء ريحان أعضاء المجلس الأعلى للنقابة لمراجعة ملف برج دسوق بنقابة كفر الشيخ.

كما وافق المجلس، على مقترح زيادة دعم الإعانات المرضية للمهندسين، وكذلك الموافقة على تمديد العمل بقرار هيئة المكتب الصادر بجلستها رقم 38 والخاص بمعاملة الحاصلين على شهادة درجة البكالوريوس في الهندسة من الفلسطينيين عند القيد الجديد بنفس معاملة الحاصلين عليها من المصريين لمدة عام آخر، واستكمال وتشطيب مصيف المهندسين بشاطئ البحيرات المرة بمدينة فايد بالنقابة الفرعية بالإسماعيلية، وإنشاء نادي المهندسين ببورسعيد (المرحلة الأولى).

كما قررالمجلس، الاحتفاظ بكافة أصول النقابة والحفاظ عليها وعدم التصرف فيها صونا لحقوق الأجيال القادمة، وتأجيل تحديد موعد عقد الجمعية العمومية غير العادية لجلسة قادمة، حتى يتسنى مزيد من الإعداد الجيد لخطة استثمار أصول النقابة، واعتماد تخطيط وتخصيص لقطعة أرض بالمنطقة السياحية والرياضية بمدينة بني سويف الجديدة لإقامة نادي اجتماعي.