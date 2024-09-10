مديرعام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية يستقبل جمعية فتيان الكشافة المصرية لمناقشة خطة الجمعية بالمحافظة

استقبل الدكتور وليد الفرماوي ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، جمعية فتيان الكشافة المصرية فرع القليوبية لمناقشة خطة الجمعية بالمحافظة خلال العام ،وتم مناقشة مجموعة من المبادرات الكشفيه المتميزه .

من جانبها، قدمت الجمعية درع جمعية فتيان الكشافة المصرية ، لمدير عام الشباب والرياضة لتهنئتة بثقة وزير الشباب والرياضة بتولية منصبة الجديدوتقديرا لجهوده المستمره في خدمة الشباب والنشء من الحركة الكشفية بالقليوبية، فيما أعرب الفرماوى عن شكرة وتقديرة لزيارة جمعية فتيان الكشافة متمنياً لهم مزيد من التقدم ، مؤكدا أن فريق الكشافة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء عالم أفضل وأكثر سلامًا، وإنهم يتطوعون، ويبنون السلام، ويبتكرون حلولًا لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها، ويلهمون الآخرين لاتخاذ الإجراءات وبذل الجهود.

واختتمت الجمعية زيارتها بتقليد وسام التميز الكشفي للدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وذلك تقديرا لخدماته الجليلة في خدمة الحركة الكشفية والمجتمع بالقليوبية.