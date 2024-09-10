بسبب «المهاجم».. الأهلى يرفض إغلاق ملف صفقات ميركاتو الصيف

رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة غلق ملف الصفقات الجديدة، بعدما تقرر مد باب القيد الأفريقى حتى 12 سبتمبر الجارى، بشكل يسمح للصفقات التى يتم ضمّها قبل هذا التاريخ الحق فى المشاركة ببطولة السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك يوم 27 الشهر الجارى بالسعودية، على أن يكون من حق هذه الصفقات المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بداية من دور المجموعات وليس من دور الـ32.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تدعيم خط هجوم «المارد الأحمر» بمهاجم قوى مع الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق.

ورغم أن إدارة النادى الأهلى كانت تتجه للاكتفاء بالصفقات الأربعة التى تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن المدير الفنى للفريق الأحمر، السويسرى مارسيل كولر، طالب بضم صفقة أجنبية خامسة بعدما تم رفع اسم لاعب الفريق، الدولى التونسى على معلول، من القائمة الأولى للإصابة الطويلة.

وأكد المدير الفنى مارسيل كولر، أن الصفقات التى تم إبرامها قوية لكن لا مانع من ضم أجنبى جديد، طالما أن قائمة الفريق تسمح بذلك.