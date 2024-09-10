بفرمان مارسيل كولر.. جلسة مصيرية فى الأهلى تنتظر كهربا

يعقد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، جلسة مع مهاجم الفريق اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، وذلك على هامش مران اليوم «الثلاثاء»، للوقوف على أسباب غيابه عن تدريب أمس «الإثنين»، خاصة بعد تطبيق اللائحة عليه وتوقيع غرامة مالية ضده.

ويرغب مارسيل كولر فى الاستماع لأسباب «كهربا»، والتى أدت للغياب عن المران بدون إذن فى ظل حالة الغضب التى انتابت المدرب السويسرى بسبب اللاعب.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك فى الثالثة عصر يوم «الأحد» المقبل، على ملعب نيايو الوطنى بذهاب دور الـ«32» لدورى أبطال أفريقيا.