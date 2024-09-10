انتشار تطبيقات بيع الأدوية “أون لاين”..يهدد صحة المصريين..

فى ظل تفاقم أزمة نقص الأدوية تسابقت بعض التطبيقات على الانترنت التى تدعو المواطنين لشراء الأدوية أون لاين ..بعض هذه التطبيقات يتبع صيدليات معروفة إلا أن أغلبها غير تابع لجهات محددة ..

وجدت هذه التطبيقات فرصة كبيرة للانتشار فى ظل أزمة نقص الأدوية وعدم تواجدها فى الصيدليات ..تزايد هذه التطبيقات دفع الهيئة المصرية للدواء لتقديم بلاغا يحمل رقم 14492 لسنة 2024 جنح قسم شرطة العجوزة ضد 14 تطبيقا لبيع الأدوية من خلال الانترنت ..

وقامت الهيئة بإرسال مذكرة للمجلس الأعلى لشئون الإعلام ضد تطبيقات الإنترنت التي تبيع الأدوية.

فيما كشف محمود فؤاد المدير التنفيذى لجمعية الحق في الدواء إن الجمعية تقدمت ببلاغ لمكتب النائب العام 6486 ضد ابليكشن مخصص لبيع المخبوزات ..قام مؤخرا بعرض عدد من الأدوية للبيع على الجمهور منها أدوية نفسية .وتم تقديم مذكرة إلى المجلس الأعلى للاعلام ,وتم مناشدة جهاز حماية المستهلك عدة مرات بغلق هذه التطبيقات مشيرا إلى أن هناك تطبيقات ظهرت لبيع الادويه منذ خمس سنوات تقريبا وانتشرت فى الآوانة الأخيرة ..وأوضح ان هذه التطبيقات تطرح الأدوية للبيع بدون معرفة أين صنعت أو تم تخزينها أو حفظها، مؤكدا أن هذه التطبيقات تزيد من الأدوية المغشوشة بعد ظهور هذه التطبيقات التي لايعرف أحد لمن تتبع ملكيتها حيث لا يوجد تصاريح من نقابة الصيدلة بهذا كما أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع بيع الأدوية إلا في الصيدليات فقط.

وطالب “فؤاد” باغلاق هذه التطبيقات ووضع تشريع يقنن الأمر خاصة فى ظل تزايد حجم تجارة الأدوية عبر الإنترنت والتى يصل حجمها لملايين الدولارات.

خطورة هذه التطبيقات تكمن فى تسهيل بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر لأنها تباع دون إشراف صيدلي مسؤول، كما أنها تعتبر أحد صور التهرب الضريبي، باب خلفي لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، فضلًا عن إتاحة بيانات المريض دون الحفاظ على سريتها”.

لا تقتصر خطورة مواقع بيع الأدوية عبر الإنترنت على تداول دواء مغشوش أو منتهي الصلاحية فحسب , بل تمتد إلى ظهور منصات لبيع الأدوية المخدرة ما يعرف بـ”دارك ويب” حيث توفر هذه الأسواق إخفاء الهوية للبائعين والمشترين من خلال استخدام العملات المشفرة,وتقوم ببيع كل أنواع العقاقير المتاحة الحشيش والكوكايين والهيروين والمواد الأفيونية والمواد التركيبية المستحدثة .

خطورة الأمر دفع نقابة الصيادلة للتحرك وأطلقت حملة بعنوان” لا لتطبيقات الدواء الالكترونية” على مواقع التواصل، بهدف حماية المستهلك من أضرار الشراء من هذه المواقع، وقد حررت النقابة أيضا بلاغا للنائب العام، ضدد أحد الشركات المالكة لموقع للتجارة الإلكترونية، بعد أن قامت ببيع الأدوية على موقعها.

وأوضحت النقابة أن هذه التطبيقات تضر بصحة المريض، لأن الدواء داخل الصيدلية يكون في مكان خاضع لإدارة التفتيش الصيدلي، للتأكد من سلامة وأمنية وفاعلية الدواء ومراجعة التشغيلات، بينما التطبيقات يكون شراء الدواء من أماكن ودول مجهولة المصدر، أو دواء غير مصرح بتداولة داخل وزارة الصحة.

انتشار بيع الأدوية خلال هذه التطبيقات وانتشار ظاهرة الاوفر برايس فى بيع الأدوية جعل لجنة الصحة بمجلس النواب تحذر من خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صرف الأدوية من الصيدليات دون روشتة الطبيب.

كما تقدم النائب “عاطف مغاورى”بطلب احاطة أوضح فيه مدى خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بضرورة ضبط بيع الأدوية عن طريق الصيدليات.

و تقدمت النائبة النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب أيضا بطلب احاطة بشأن ظاهرة انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الادوية..مشيرة إلى أن الكيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن ..وأمام هذا الانتشار أعلنت الهيئة المصرية للدواء أنَّ هناك اتجاها لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الإنترنت.