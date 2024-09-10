البرلسي يلتقي وزيرة التخطيط وممثل شركة وبريات سمنود لحل أزمة إضراب العمال

على مدار 3 ساعات متواصلة اجتمع النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، مع المستشار القانوني لبنك الاستثمار القومي رئيس مجلس إدارة شركة وبريات سمنود، وتم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالشركة ووضع أكثر من 500 عامل، كما تم مناقشة أمر إعادة تشغيل الشركة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الاجتماع بين نائب التجمع ورئيس مجلس إدارة الشركة في إطار التوجيه المباشر من قبل وزيرة التخطيط لممثل الشركة للتواصل لحل مُرضي ومعقول للعمال، وخلال الاجتماع اطلع “بلال” على عقود تشغيل الشركة الفترة المقبلة والتي من المفترض أن تبدأ في الأول من سبتمبر الجاري، كما الاتفاق على صرف راتب شهر أغسطس للعمال، والتواصل مع الشركات التي تعاقدت مع وبريات سمنود لتسديد دفعة مقدمة من قيمة التعاقد ليتم من خلالها سداد الرواتب المتأخرة.

وكشف نائب التجمع أن التوافق تضمن أيضًا أن تكون بداية عودة العمل للشركة من أول الاسبوع المقبل، وصرف راتب أغسطس قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وفيما يتعلق بتحديد الـ200 جنيه والتي تم الإعلان اعتبارها “حافز”، تم التوافق على إضافة المبلغ المقرر إلى الأساسي ليصبح الراتب 3400 جنيه، بالإضافة للحافز الذي سيتم إقراره بعد مناقشة ضريبة احتسابه، وتغيير الطريقة المعمول بها لتكون وفق الكمية التي ينتجها العمال وليس وفق القيمة ورفع النسبة إلى 10% بدلًا من 6%، الأمر الذي سوف يكون له تأثير إيجابي في نسبة الحافز الذي يتقاضاه العامل، على أن يتم دارسة الأمر خلال شهر وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره والعمل به.

كذلك تم التوافق على فتح باب الإعارة للعمال الراغبين في ذلك، لتخفيف الضغط على المرتبات والحوافز، أيضًا تم الاتفاق على مخاطبة المجلس القومي للأجور لوزارة العمل بطلب استثناء بشأن الحد الأدنى للأجور المقرر 6 آلاف جنيه، وفي انتظار رد وزارة العمل. على أن يتولى النائب أحمد بلال عرض مقترحات إدارة الشركة على العمال للوصول لحلول مرضية للطرفين في سبيل عودة العمل للشركة.

لقاء وزيرة التخطيط

وكان النائب أحمد بلال البرلسي، التقى الاسبوع الجاري، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لمناقشة سبل حل أزمة عمال وبريات سمنود، وطرح البرلسي ضرورة حل أزمة صرف مرتبات العمال عن الشهر الماضي بشكل عاجل، وكذلك مناقشة سبل رفع أجور العمال، وضرورة وجود عضو منتدب له صلة بملف الصناعة، وأبدت وزيرة التخطيط استعدادًا لحل الأزمة، وتجاوبها مع ما طرحناه، وفي انتظار اتخاذ بعض الخطوات على أرض الواقع، واستكمال خطواتنا حتى حصول العمال على حقوقهم المشروعة.

كما طرح نائب التجمع خلال لقاء الوزيرة أن يتولى إدارة وبريات سمنود مدير تنفيذي ذو صلة بملف الصناعة، لأن المسئولين عن الشركة من بنك الاستثمار القومي، وبالتالي فهم غير كفؤ بملف الإدارة، واقترح البرلسي أيضًا أن يكون ممثل غزل المحلة في مجلس الإدارة هو صاحب الإدارة.

وكشف البرلسي أن وزيرة التخطيط تواصلت مع الفريق كامل الوزير وزير الصناعة لتكليفه إدارة لشركتي وبريات سمنود وغزل المحلة، باعتباره المسئول عن التنمية الصناعية.