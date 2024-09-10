رئيس “إيتيدا” يفتتح منتدى تك انفست «Tech invest» في نسخته الخامسة

نيابة عن الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، افتتح اليوم المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فعاليات منتدى Tech Invest في نسخته الخامسة والذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا (DETGD) بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

حضر المنتدى الأستاذ/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور/ علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس/ خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وعدد من الوزراء السابقين والسفراء وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد المهندس/ أحمد الظاهر في كلمته خلال افتتاح المنتدى، حرص الهيئة على تعزيز الشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والكيانات الأهلية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوصفها شريك قوى في فتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة بالقطاع ودورها في تنمية الطلب المحلي.

المهندس/ أحمد الظاهر: نستهدف وضع مصر على خريطة المؤتمرات التقنية والبداية بمؤتمر DevOps Days Cairo

وأشاد الظاهر بدور الشعبة وجهودها البارزة في المبادرات القومية لإتاحة وتوطين التكنولوجيا، وتعاونها مع “إيتيدا” الممتد منذ حوالي 20 عام. وأوضح أن الهيئة تتعاون مع الشعبة لدفع عمليات نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات وبالأخص بالمحافظات من خلال العمل على عدة محاور، منها محور رعاية الإبداع التكنولوجي ودعم رواد الأعمال، حيث تعمل “إيتيدا” بالتعاون مع الشعبة على تعزيز نمو الشركات الناشئة وتشبيكها بالمستثمرين وصناديق رأس مال المخاطر من خلال رعايتها ودعمها في توسيع تواجدها ومشاركتها بالمحافل الدولية مثلWeb Summit في البرتغال وCES في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقال الظاهر إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة البرمجيات المصرية لتعزيز تنافسيتها وزيادة صادراتها، فيما أشار إلى أن الهيئة وقعت العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات المحلية ومراكز الشركات العالمية العاملة في مصر لتشجيعها على الحصول على الاعتمادات الدولية وتشجيع العاملين بها من المطورين للحصول على شهادات دولية من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC).

وشدد الظاهر إلى أهمية التوسع في تنظيم المؤتمرات المتخصصة حيث تستهدف الهيئة وضع مصر على الخريطة العالمية للمؤتمرات التقنية، ودعا الظاهر الشركات لحضور مؤتمر DevOps Days القاهرة، يوم 25 سبتمبر الجاري، وهو مؤتمر تقني عالمي تنظمه الهيئة في مصر للمرة السابعة على التوالي ويستهدف نقل التجارب الناجحة وأحدث اتجاهات منهجية DevOps، وأدواتها للتطوير والعمليات والتي تساهم في تحسين مراقبة الجودة عن طريق أتمتة المهام والتواصل بين فرق العمل بمختلف المؤسسات.

وأشار الظاهر إلى توقيع الهيئة عدد من مذكرات التفاهم مع كبرى الشركات الصينية خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي للتوسع في عمليات تصدير الخدمات وتوطين صناعة معدات الاتصالات وكابلات الفايبر أوبتكس في مصر. وتابع الظاهر: “صناعة الإلكترونيات، شهدت في مصر تطوراً كبيراً وبالأخص توطين صناعة الهاتف المحمول، حيث تم اجتذاب كبرى العلامات التجارية لإنشاء مصانع لها في مصر، أو من خلال تعاونها مع شريك محلي، مشيرا إلى تشجيع الهيئة ودعمها للمبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا لتوطين صناعة أجهزة الاتصالات الطرفية فائقة السرعة. وأوضح أن الهيئة تعمل على جذب الشركات المتخصصة في الصناعات المغذية لتصنيع الهواتف المحمولة.

“إيتيدا”: 90 مليون جنيه مساندة تصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات عن عائدات صادرات 2022 وإطلاق دورة جديدة من البرنامج

وسلط الظاهر الضوء على برنامج المساندة التصديرية “Export IT”، الذي تنفذه الهيئة بهدف دعم شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في زيادة صادراتها, حيث تم تقديم دعم إلى 169 شركة عن صادرات 2022 بقيمة 90 مليون جنيه. وأعلن الظاهر عن إطلاق دورة جديدة من البرنامج لتقديم المساندة التصديرية عن متحصلات صادرات الشركات خلال عام 2023، وذلك لدعم المزيد من الشركات وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما في ذلك تقديم مساندات إضافية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات العاملة في المحافظات خارج القاهرة.

وقال الظاهر إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا هو أعلى قطاعات الدولة نموًا حيث حقق معدلات نمو تخطت نسبة 16٪؜. وعلى هامش المنتدى، تفقد المهندس/ أحمد الظاهر، معرض للشركات الناشئة الذي ضم 10 شركات تعمل في مختلف مجالات التكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعي، والدفع الإلكتروني، والميتافيرس، والشمول المالي، والتمويل الذكي، وحلول الاتصالات الرقمية، والاستدامة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. وأثنى الظاهر على الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة، مشيداً بقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

وتضمن المنتدى عدد من الحلقات النقاشية والجلسات التوعوية التي شاركت فيها الهيئة لتعريف الشركات بالبرامج التي تقدمها ومنها برنامج المساندة التصديرية وبرامج مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات.