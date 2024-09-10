طوني جورج: “بداية” استكمالًا لسلسلة المبادرات الرئاسية للارتقاء بالمواطن المصري

ثمن طوني جورج، مؤسس tC مصر والشرق الأوسط، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تحمل شعار “بداية جديدة لبناء الإنسان”، قائلًا: إن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات التي أطلقها السيسي من أجل الارتقاء بالمواطن المصري وتوفير حياة أفضل له، باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

وأكد “جورج” أن هذه المباردة ضرورة في المشروع القومي للتنمية البشرية لبناء قدرات الإنسان، لأن بناء الإنسان هو الطريق الأمثل لتحقيق مستقبل مزدهر لمصر وأجيالها القادمة، حيث تستهدف الاستثمار في بناء الإنسان من خلال تعزيز التعليم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والثقافة المجتمعية، مما يعزز من قدرتهم على المساهمة الفاعلة في المجتمع ويضمن لهم حياة أفضل.

كما تهدف المبادرة الرئاسية أيضًا الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا، وتعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة لتعزيز أدوار القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات لخلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة.

وتستهدف الحكومة إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية. ويأتي المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.