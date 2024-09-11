صلاح يسطر التاريخ ويحتفل بظهوره «المئوى» بفوز ساحق للـ«الفراعنة» على بوتسوانا

سطر النجم المصرى محمد صلاح تاريخًا جديدًا فى مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب مصر، مساء أمس الثلاثاء، أمام منتخب بوتسوانا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، ليحتفل محمد صلاح برقمه بتسجيله الهدف الثالث لمنتخب «الفراعنة» عند الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب مصر على منصة «إكس»: «من سيراليون إلى بوتسوانا، 100 مباراة دولية للملك المصرى»، واحتفل الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف» على منصة «إكس» أيضًا، بإنجاز محمد صلاح بنشره صورة له بقميص منتخب «الفراعنة»، وعلق قائلا: «100 مباراة دولية للملك المصرى محمد صلاح، تاريخ يكتب بحروف من ذهب».

وكان محمد صلاح، والبالغ من العمر 32 عاما، قد خاض مباراته الدولية الأولى عام 2011 أمام منتخب سيراليون، ومنذ ذلك الحين سجل 58 هدفا وقدم 33 تمريرة حاسمة خلال 100 مباراة.

وبهذا الفوز الساحق، ضمن الجولة الثانية من التصفيات على حساب بوتسوانا برباعية، يكون منتخب «الفراعنة» قد قطع خطوة كبيرة نحو نهائيات كأس الأمم الإفريقية الخامسة والثلاثين التى تستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

وسيطر «الفراعنة» على المجريات منذ صافرة البداية، وسريعًا تمكن محمود حسن «تريزيجيه» من وضع بلاده فى المقدمة، حيث افتتح التسجيل بعد مرور خمس قائق فقط متابعا كرة مرتدة من الحارس البوتسوانى إثر تصديه لتسديدة محمد صلاح.

وشهد اللقاء فرصًا متبادلة، حتى تمكن تريزيجيه من تعزيز تقدم المنتخب المصرى بتسديدة إثر تمريرة متقنة فى العمق من رامى ربيعة فى الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

وحاول منتخب بوتسوانا الرد مع بداية الشوط الثانى، إلا أن صلاح أفشل محاولات المنتخب البوتسوانى بتسجيل الهدف المصرى الثالث بعدما تابع عرضية محمد حمدى بسهولة فى الشباك فى الدقيقة 57 من عمر اللقاء، ليرفع صلاح رصيده إلى 58 هدفًا دوليًا وبات على بعد 11 هدفا من الهداف التاريخى للـ«الفراعنة» والمدير الفنى الحالى حسام حسن.

وأتاح المصريون الفرصة للمنتخب البوتسوانى لتهديد شباك الحارس محمد الشناوى الذى أنقذ مرماه من ثلاث فرص حقيقية، قبل أن يوسع مصطفى فتحى النتيجة للمنتخب الوطنى بإضافته الهدف الرابع مستغلا تمريرة إبراهيم عادل (90+4).