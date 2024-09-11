استقبال خاص للبعثة البارالمبية لحظة وصولها مطار القاهرة

حظيت بعثة مصر التى شاركت فى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» باستقبال خاص، لحظة وصولها إلى مطار القاهرة الدولى عقب عودتها من فرنسا، حيث احتشدت الجماهير المصرية خارج المطار لاستقبال البعثة البارالمبية، بعد مشاركتها الناجحة فى دورة الالعاب البارالمبية التى أقيمت فى باريس.

واستقبلت الجماهير المصرية البعثة بالطبل والمزمار البلدى، لحظة وصولها لمطار القاهرة الدولى، وسط احتفال كبير من الجماهير والمسافرين فى مطار القاهرة.

وشارك وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحى، فى استقبال البعثة المصرية، التى عادت متوجة بـ7 ميداليات متنوعة حققتها فى دورة الألعاب البارالمية منها ميداليتان ذهبيتان، وميداليتان فضيتان، و3 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية للبعثة المصرية، الثنائى رحاب أحمد ومحمد المنياوى لاعبا رفع الأثقال، وكانت الميداليتان الفضيتان من نصيب كل من فاطمة محروس ومحمد صبحى، بالإضافة إلى البرونزيات الثلاث التى تحققت عن طريق نادية فكرى وصفاء حسن لاعبتا رفع الأثقال، ومنتخب مصر للطائرة جلوس.