إي آند بيزنس تتعاون مع عنوان للتنمية العقارية و (EFS) لتنفيذ البنية التحتية الذكية وتوفير خدمات الاتصالات الثلاثية بمشروع (MARAYA)

وقعت إي آند بيزنس، التابعة لشركة إي آند مصر، الرائدة في مجال الاتصالات والحلول التكنولوجية المتكاملة، بروتوكول تعاون مع شركة عنوان للتنمية العقارية، وشركة EFS” لإدارة المرافق، لتجهيز وتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play) بمشروع ” MARAYA”،الذي تنفذه شركة عنوان وهو ما يأتي ضمن خطتها للتعاون مع كيانات قوية في كافة تفاصيل وأجزاء المشروع.

ووقع الاتفاقية كلًا من المهندس/شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة إي آند مصر، والمهندس محمد سالم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عنوان للتنمية العقارية، و الأستاذ/ وليد منصور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة EFS لإدارة المنشآت.

أعرب المهندس/ شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة إي آند مصر عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، وقال: “نحن متحمسون للعمل مع شركة عنوان للتنمية العقارية في هذا المشروع الرائد. إننا نؤمن بأن البنية التحتية الرقمية هي أساس أي مجتمع حديث، ويسعدنا أن نساهم في بناء مستقبل رقمي متطور لسكان مشروع MARAYA “.

وأضاف: “هذا التعاون الاستراتيجي يأتي بالتوافق مع تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030، حيث تمتلك إي آند مصر أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال الحيوي. وتحرص على فتح آفاق جديدة في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية المتكاملة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة”.

أكد المهندس محمد سالم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عنوان للتنمية العقارية، أن هذه التعاقدات هي جزء من استراتيجية عمل الشركة القائمة على عناصر التميز والجودة والدقة في كافة مشروعاتها، حيث تم اختيار شركتي إي آند مصر وEFS نظرًا لتميزهما الشديد في تخصصاتهما، لافتًا إلى أن عنوان للتطوير تقدم لعملائها الأفضل دائمًا لتعزيز الجودة والتميز في مشروعاتها.

وأشار إلى أن شركة إي آند مصر واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات التكنولوجية في المشروعات العقارية، وبموجب هذا التعاقد فإن إي آند مصر ستقوم من خلال “إي آند بيزنس” بتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الأشخاص في المبنى الاداري والطبي بالمشروع عبر خدمة Triple Play وهي خدمه تشمل توفير خدامات التليفون الأرضي والانترنت، مما يجعل المشروع مواكبًا لكافة التطورات التكنولوجية العالمية، وهو ما يوفر أفضل معايير الجودة لكافة المتواجدين أو الزائرين للمشروع.

وأوضح أن مشروع “MARAYA” عبارة عن عدد 2 مبني ملتصقين بنشاط تجاري إداري طبي بمساحات متنوعة، ويقع في مدينة القاهرة الجديدة بإجمالي استثمارات تبلغ مليار جنيه، ويقع المشروع على مساحة 2000 متر مربع، كما تم التعاقد مع مكتب Azure Architects ليقوم بدور استشاري هندسي ومصمم معماري للمشروع، حيث تخطط الشركة لتنفيذ مشروع متكامل يحقق أقصى استفادة من موقعه المميز.

ويتكون المشروع من 6 طوابق لكل مبنى، أحدهما مبنى مخصص للمكاتب الإدارية، ومبنى مخصص للنشاط الطبي، بالإضافة لوحدات تجارية في الدور الأرضي والأول، وتم تزويد المبنى بغرف اجتماعات وroof lounge واسانسير بكل مبنى، مما يعني توفير كل عناصر الرفاهية والجودة في الأنشطة المختلفة داخل المشروع.

وقال وليد منصور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة EFS لإدارة المنشآت، إن هذا التعاقد يضيف مشروع مميز لسابقة أعمال شركته، حيث تحرص EFS على التعاون مع كيانات وشركات قوية مثل شركة عنوان للتطوير العقاري، وبموجب هذا التعاقد فإن شركته ستقوم بالإدارة الكاملة لمشروع MARAYA، والتي تشمل خدمات النظافة والصيانة والحراسة والأمن من خلال كاميرات المراقبة بالمشروع.

ولفت إلى أن شركته تمتلك قائمة من شركاء النجاح الأقوياء والشركات العقارية الكبرى التي تقوم بإدارة مشروعاتها في مختلف المدن الجديدة، وهو ما يفرض مسئولية شديدة فيما يتعلق بالتميز للحفاظ على القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات، وتعزيز ثقة عملائها بها، مشيرا إلى أن تميز موقع مشروع MARAYA بكافة مكوناته يفرض مهمة ضخمة على EFS لتحافظ على عناصر التميز لهذا المشروع من خلال ادارة ذكية ومتطورة للمشروع.