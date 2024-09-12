محمد صلاح يعبر عن حزنه لوفاة إيهاب جلال

نعى جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم وقائد منتخب «الفراعنة»، النجم المصرى محمد صلاح، المدرب المصرى إيهاب جلال الذى وافته المنية أمس الأربعاء، إثر أزمة صحية عن عمر ناهز الـ57 عاما.

وكتب النجم محمد صلاح عبر صفحته على منصة «إكس»: «البقاء لله فى وفاة المدرب المحترم إيهاب جلال»، ونشر صورة تجمعه بالمدرب الراحل.

وكان إيهاب جلال قد أشرف على تدريب محمد صلاح فى منتخب مصر الأول لمدة 3 أشهر فقط قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية فى مباراة ودية.