نفاد تذاكر السوبر الإفريقى بين الأهلى والزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف»، أنه تم بيع جميع تذاكر مباراة كأس السوبر الإفريقى بين قطبى مصر الكروى الأهلى والزمالك فى أقل من 24 ساعة من بدء عملية بيعها.

ويلتقي الغريمان التقليديان الأهلى والزمالك يوم 27 سبتمبر الجارى، على ملعب «المملكة أرينا» بالعاصمة السعودية الرياض، للمنافسة على كأس السوبر الإفريقى، فة مواجهة مصرية خالصة.

وأوضح الموقع الإلكترونى الرسمى لـ«الكاف»، أن الطلب الكبير على التذاكر يبرز أهمية المباراة واهتمام الجماهير بها، حيث أنها تجمع بين عملاقى الكرة المصرية، مضيفًا أن هذه النسخة من المنافسة تكتسب مزيدًا من الأهمية مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة لكأس السوبرالإفريقى.

ويشارك فريق النادى الأهلى فى المباراة عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية للمرة الـ12 والرابعة فى النسخ الخمس الأخيرة، فيما يشارك فريق نادى الزمالك فى اللقاء بعدما حصل على كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية الإفريقية»، للمرة الثانية بعد أن حصل عليها عام 2019 ليصبح أول فريق مصرى ينالها أكثر من مرة.

وستكون هذه المرة الثانية التى يلتقى فيها الفريقان بكأس السوبر، بعدما سبق أن لعبا فى نسخة المسابقة عام 1994، والتى توج بها الزمالك عقب فوزه بهدف دون رد على النادى الأهلى بمدينة جوهانسبرج.