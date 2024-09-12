اليوم.. تشييع جثمان إيهاب جلال بالتجمع الخامس

يشيع اليوم «الخميس»، جثمان الراحل إيهاب جلال عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، فى حضور نجوم الرياضة.

وتتلقى أسرة الراحل إيهاب جلال العزاء غدا «الجمعة»، بمسجد النزهة فى مدينة نصر، فيما قرر مجلس إدارة الإسماعيلى إقامة عزاء الراحل يوم «الأحد» المقبل فى استاد الإسماعيلية.

وتوفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى إيهاب جلال، مساء أمس «الأربعاء» بعدما تعرض لوعكة صحية قبل أيام، واستمر جلال فى المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة فى المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

ويعد المدير الفنى للنادى الإسماعيلى إيهاب جلال، من المدربين المخضرمين فى الدورى المصرى، بعدما تولى تدريب 10 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبى تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطنى فى فترة سابقة.