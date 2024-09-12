بعد اصابته مع منتخب بلاده.. أشرف دارى يغيب عن رحلة الأهلى إلى كينيا

تعرض الوافد الجديد على صفوف النادى الأهلى اللاعب أشرف دارى، للإصابة بالتواء فى الكاحل خلال عملية الأحماء، والتى سبقت مباراة المغرب وليسوتو فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، ليتم استبعاده من المباراة التى فاز فيها أسود الأطلسى بهدف تظيف.

وبسبب تلك الاصابة، يواجه مدافع الأهلى الجديد النجم المغربى أشرف دارى، شبح الغياب عن فريقه فى ضربة البداية بدورى أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكينى.

ويحتاج دارى للتأهيل لمدة 4 أيام، ما يعنى تضاؤل فرص سفره مع الأهلى عصر بعد غدٍ «الجمعة»، إلى كينيا لمواجهة جورماهيا عصر يوم «الأحد»، فى ذهاب بطولة دورى أبطال أفريقيا.