استعداداً لرحلة كينيا.. إمام عاشور ينتظم فى تدريبات الأهلى

بعد تعافيه من الإصابة، ينتظم لاعب خط وسط الفريق الأول للنادى الاهلى إمام عاشور، اليوم «الخميس»، فى تدريبات فريقه الجماعية على ستاد مختار التتش.

وكان إمام عاشور، قد اشتكى من آلام فى الركبة خلال مران منتخب مصر ليفُضّل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام حسن، بالتنسيق مع الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة دكتور محمد أبو العلا، إراحة اللاعب وإعفاءه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته.

وأدى اللاعب إمام عاشور برنامج تأهيلى فى النادى الاهلى، وذلك من أجل اللحاق بمباراة جورماهيا الكينى، وسيكون اللاعب جاهزًا للمشاركة فى اللقاء.