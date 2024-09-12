عرض سعودى لرحيل عمرو السولية عن القلعة الحمراء

تناقش لجنة التخطيط بالنادى الاهلى برئاسة مختار مختار، عرض نادى الدرعية الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية السعودى للتعاقد مع لاعب خط وسط «المارد الأحمر» عمرو السولية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت إدارة النادى الاهلى، قد عقدت إجتماعاً مع السولية ومسئولى النادى السعودى خلال الأيام الماضية، وشهد خلاله ترحيب من جانب اللاعب على العرض فى ظل حصوله على راتب أكبر مما كان سيحصل عليه فى الموسم المقبل مع الفريق الأحمر، ولكن الإدارة كانت تنتظر عودة المدير الفنى للفريق، مارسيل كولر، من سويسرا لإستطلاع رأيه فى رحيل اللاعب.

وكان النادى الاهلى، قد نجح فى تمديد عقد السولية لمدة موسم واحد ينتهى فى صيف عام 2025، بعد أن كان ينتهى هذا الصيف، وانضم عمرو السولية للـ«المارد الأحمر» قادمًا من فريق الشعب الإماراتى عام 2016، وقضى 8 سنوات فى القلعة الحمراء وقاد الفريق لتحقيق بطولات عديدة.