بعثة الأهلى تغادر القاهرة لمواجهة جورماهيا فى دورى الأبطال

غادرت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبى، لمواجهة فريق جورماهيا فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخاض فريق النادى الأهلى مران صباح اليوم “الجمعة”، بملعب التتش ثم تحركت إلى مطار القاهرة لبدء الرحلة إلى كينيا عبر طائرة خاصة ، ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية فى دورى ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكينيى وذلك فى الثالثة عصر “الاحد” المقبل على ملعب “نيايو” الوطنى.

ويستعد فريق النادى الأهلى لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدورى المصرى وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية، ويحمل الأهلى لقب دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجى التونسى فى المباراة النهائية بهدف نظيف.