قبل السوبر الأفريقى.. الزمالك يجهز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين

يعكف مسئولو نادى الزمالك، على تحضير دفعة جديدة من مستحقات لاعبى فريق الكرة، وذلك لصرفها قبل مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى، والمقرر لها 27 سبتمبر الجارى، لفرض حالة من الاستقرار والهدوء قبل هذه المواجهة المرتقبة، والتى يعد الفوز بها بالنسبة لهم بداية مبشرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر فى القلعة البيضاء، أن مسئولى الزمالك يضعوا صرف مستحقات لاعبى الكرة على رأس أولوياتهم، إيماناً منهم بأهمية هذا الملف فى الحفاظ على تركيز عناصر الفريق، وارتفاع حالتهم المعنوية، والحفاظ عليهم من التشتت أو التفكير فى أمور أخرى غير كرة القدم.

واختار مسئولو نادى الزمالك توقيت صرف مستحقات اللاعبين قبل مباراة السوبر الأفريقى، حتى يمنعهم هذا القرار دفعة معنوية للتتويج باللقب، وإسعاد جماهير القلعة البيضاء التى تمنى نفسها بالحصول على البطولة على حساب «المارد الأحمر».