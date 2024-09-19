الأهلى يعلن تأجيل صفقة الأجنبى الخامس إلى الميركاتو الشتوى

عقدت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، اجتماعًا مع المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، السويسرى مارسيل كولر والمدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة سامى قمصان، ولأول مرة بحضور مختار مختار بعد توليه رئاسة لجنة التخطيط وكذلك محمد رمضان بعد انضمامه للجنة كما حضر أيضًا زكريا ناصف عضو اللجنة.

وشهد الاجتماع مناقشة استعدادات الفريق للمرحلة القادمة، والتجديد لبعض اللاعبين الذين اقتربت أن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم القادم، والاتفاق على تأجيل البت فى المكان الخامس للاعبين الأجانب إلى انتقالات يناير لحين ان تتضح بعض الأمور الفنية بما يحقق مصلحة الفريق واحتياجه.

وناقش الاجتماع أيضًا، أزمة ضيق الوقت عند انتهاء لاعبى الأهلي الدوليين من المشاركة مع المنتخب فى مباراة موريتانيا التى ستقام خارج البلاد يوم 15 أكتوبر القادم وصعوبة لحاقهم بوقت كاف بالفريق للمشاركة فى بطولة السوبر المصرى، التى ستقام بالإمارات فى الفترة من 18 – 21 أكتوبر، إلى جانب ارتباط الفريق بأولى مبارياته فى دور المجموعات بدورى الأبطال يوم 25 من الشهر نفسه.