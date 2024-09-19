قبل غلق الميركاتو الصيفى.. ترحيب فى الأهلى بإعارة شبابه إلى أندية الممتاز

رحب مسئولو النادى الأهلى بفكر إعارة اللاعبين الشباب المتواجدين ضمن قائمة الفريق الأول للموسم الحالى، كما حدث من قبل مع اللاعب أحمد عابدين، والذى تمت الموافقة على انتقاله إلى نادى سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ومن جهته، فإنه لا يوجد هناك أى مانع لدى النادى الأهلى وجهازه الفنى فى رحيل أيًا من اللاعبين الشباب مثل: محمد عبد الله ويوسف عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير ومحمد زعلوك وسمير محمد، حال وصول عروض مناسبة لهم من أجل الحصول على فرصة مشاركة أكبر بعيدا عن الفريق الأحمر، واكتساب الخبرات اللازمة.