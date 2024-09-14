‏أول تحرك برلماني بعد حادث تصادم قطاري الشرقية

تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه ضد كل من رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات.

وجاء في نص السؤال البرلماني: فُجع المصريون مرة أخرى مساء اليوم السبت بحادث تصادم مروع بين قطارين في محافظة الشرقية راحة ضحيته مواطنون مصريون واصيب آخرون.. هنا يجب عدد من الأسئلة الملحة والحزينة؛ فإلى متى لا يتم حساب المسئولين عن هذه الحوادث المتكررة؟! ولا استثني وزير النقل لمسئوليته السياسية عن هذا الحادث.

و‏أين تذهب التريليونات التي يقترضها وزير النقل ويدعي انفاقها على تطوير منظومة النقل؟! أم أن قطارات الغلابة مستثناه من التطوير؟! أم أن الحكومة لديها أولويات مختلفة؟!

وتساءل النائب هن الخطوات التي سيتم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين، كل المسؤولين وليس فقط صغارهم! كل من كان مسؤولا بإهمال أو سوء تخطيط عن هذا الحادث الأليم وغيره من الحوادث السابقة.

وماذا سيتم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً؟

وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.

وعلى الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث ووجه الوزير بالدفع يمعدات وأوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.