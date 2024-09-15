“الإسكان “: إزالة تعديات ومخالفات بناء في حملات بالساحل الشمالي الغربي

صرح حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، بأنه تم شن حملة إزالات لبعض مخالفات البناء المتمثلة في الأسوار والمباني بمنطقة سيدي حنيش والزيتون، وذلك في حضور الإدارات المعنية وشرطة التعمير برئاسة المقدم محمد مخيمر، وذلك في ضوء ضرورة التصدي للمخالفات والإشغالات، مضيفاً انه تم التوجيه برصد جميع المخالفات وإزالتها في مهدها.

وفي سياق متصل، أضاف احمد ابراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه شن حملة إزالات فورية لعدد من المخالفات في مهدها في كمبوندين غرب طريق القاهرة/ اسكندرية الصحراوي، وذلك فى حضور الإدارات المعنية ورئيس قسم شرطة التعمير ورجال الشرطة.