“الإسكان “: التدريب والتعلم المستمر ورفع قدرات العاملين أساس تطور الأداء

شهد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشئون البنية الأساسية، حفل ختام وتسليم شهادات البرنامج التدريبي لرفع قدرات بعض المهندسين ومتخصصي العقود والمشتريات في شركات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر، والذي عقد بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبنك التنمية الإفريقي، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ووجه الدكتور سيد إسماعيل، خلال كلمته التي ألقاها، الشكر لجميع المشاركين فى البرنامج التدريبى، كما أوصى المتدربين بضرورة الاهتمام بتطبيق المعارف والمفاهيم التى تم التدريب عليها ونقل الخبرات لنشر المعرفة المتطورة لباقى العاملين بما ينعكس على تطور أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً أن التدريب والتعلم المستمر ورفع قدرات العاملين أساس تطور الأداء لتغيير الفكر نحو إدارة الحلول وليس إدارة المشكلات بما يثرى الاستفادة من المشروعات فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى. وأشار نائب وزير الإسكان، إلى جهود التنسيق بين الوزارة والجامعة الأمريكية وبنك التنمية الإفريقي، لضمان نجاح تنفيذ برنامج رفع كفاءة العاملين وتنمية الكوادر الشابة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك نظراً لأهمية الاستثمار في العامل البشري وتنفيذ مستهدفات برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر “محافظة الأقصر”.

بدوره، أكد الدكتور لطفى جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على تحقيق أقصى استفادة من نتائج البرنامج التدريبي فى مجالات الممارسات الخاصة بإدارة العقود وإدارة مشروعات التشييد والبناء، وذلك من خلال التبنى المستمر لما تم تعلمه وتطبيقه خلال فترة التدريب.

وأشاد عبد الرحمن دياو، المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، بالأثر الفعال للتدريب على تطور أداء المتدربين فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال متابعة إدارة المشروعات بالوزارة للنتائج المتحصلة من التدريب، كما أشاد بالموقف التنفيذي لمستهدفات برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الجاري تنفيذه بمحافظة الأقصر، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي توليه وزارة الإسكان ووحدة إدارة المشروعات بها، لنجاح تحقيق البرنامج لكافة مستهدفاته بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ومقاولي التنفيذ.

وفى نهاية الحفل، قام الدكتور سيد إسماعيل، والمدير الإقليمى لبنك التنمية الإفريقي، بتسليم الشهادات لعدد 40 متدربا من خريجى البرنامج التدريبى بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان وبنى سويف، وذلك بحضور رؤساء الشركات وممثلي وأعضاء وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، وعميد كلية العلوم والهندسة، والدكتور سامر عز الدين، أستاذ هندسة الإنشاءات بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور حسام قباني، مدير تنفيذي بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الامريكية بالقاهرة.