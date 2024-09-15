الزمالك يعلن ضم السنغالى سيدى نداى

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن التعاقد مع مهاجم فريق جيدياوايى السنغالى اللاعب سيدى نداى لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونسرت الصفحة الرسمية لتادى الزمالك: «يبدو أن هناك زئير أسد يدوى فى العاصمة.. سيدى نداى زملكاوى».

وكانت إدارة نادى الزمالك، قد نجحت فى حسم التعاقد مع 5 صفقات وهم عمر فرج وبن تايك وكونراد ميشالاك ومحمد حمدى وسيدى نداى.. بالإضافة إلى عودة الثنائى حسام أشرف وأحمد محمود من الإعارة.

وكان سيدى ندياى، قد اجتاز الكشف الطبى خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم «الأحد» الماضى، وسيتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، قد رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته فى الفترة الماضية.