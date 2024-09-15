محلل الأداء سعيد النحاس يعلن انضمامه إلى جهاز كولر فىي الأهلى

أعلن محلل الأداء سعيد النحاس، عن انضمامه إلى الجهاز الفنىي لفريق النادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر، على أن تكون مباراة الفريق الأحمر أمام جورماهيا الكينى أول مهمة فى الموسم الجديد.

وكتب النحاس عبر حسابه على «فيسبوك»: «الحمد لله انضمامى كمحلل أداء فى النادى الأهلى».

وتواجد سعيد النحاس ضمن بعثة الأهلى فى كينيا استعدادًا لمواجهة جورماهيا اليوم «الأحد» فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وطلب كولر ضم عضو جديد فى الجهاز الفنى للنادى الأهلى، خلال الموسم الجديد لمساعدته فى عمله بالموسم الجديد.

ويعد سعيد النحاس، والذى عمل من قبل فى أندية الدورى السعودى، أبرز الأسماء المرشحة للعمل فى جهاز كولر، ولكن يتم تقييم موقفه من قبل ياسين الميكارى محلل الأداء الأول بجهاز كولر وذراعه الأيمن فى تحليل أداء المنافسين.