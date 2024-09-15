الوافد الجديد للزمالك محمد حمدى: النادى فاوضنى منذ الموسم الماضى

أكد محمد حمدى، المنضم حديثًا لصفوف الزمالك قادمًا من الفريق البترولى إنبى، أن مسئولى القلعة البيضاء بدأوا معه المفاوضات منذ الموسم الماضى.

وقال حمدى خلال تصريحات مُتلفزة: «تلقيت عدة عروض احترافية فى أوروبا منها الدوريين البرتغالى والروسى، ولكنى فضلت التواجد فى نادى الزمالك».

وتابع محمد حمدى: «إنبى هو بيتى واستمريت داخل صفوفه لمدة 8 سنوات ولكن أعلم تمامًا فارق الجماهيرية بينه وبين الزمالك، ولا أخشى اللعب تحت ضغط، بل على العكس أرى أنه أمر محفز لى لتقديم أفضل ما لدى».

وأوضح حمدى، أنه واحد من عشاق قائد الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا»، وأتعلم منه الكثير وسعيد أنى ألعب بقدمى اليسرى مثله».

وتابع حمدى: «انضممت لمعسكر منتخب مصر الأول فى ولاية فيتوريا والنجم محمد صلاح نصحنى بعدم اللعب تحت ضغط، ولعبت مع جميع المنتحبات العمرية وشاركت مع منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالى».

أشار محمد حمدى، أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب، موضحا: «أشعر بالارتياحية فى مركز الظهير الأيسر ولكنى أجيد أيضًا فى وسط الملعب وبعض المراكز الهجومية».