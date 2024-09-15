بعثة الزمالك تعود من كينيا اليوم بعد مواجهة الشرطة فى الكونفدرالية

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم «الأحد»، إلى القاهرة، قادمة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب أمام الشرطة الكينى فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه اللاعب عبد الله السعيد فى الدقيقة «45+1» من زمن الشوط الأول من المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى الجمعة المقبل 20 سبتمبر، فى إياب دور الـ«32» من الكونفيدرالية الأفريقية، بعد أن خاض لقاء الذهاب أمس «السبت».

وأغلق مسئولو نادى الزمالك صفحة مباراة الذهاب أمام الشرطة الكينى فى ذهاب دور الـ 32 للاستعداد الجيد لمباراة العودة، مع الوضع فى الاعتبار علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى مباراة الأمس، وتجنب تكرارها فى لقاء العودة المقرر له 20 سبتمبر.