.. وبعثة السماوى تعود من كيجالى بعد مواجهة الجيش الرواندى بدورى الأبطال

تعود بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز من رواندا اليوم «الأحد»، بعد خوض مباراة الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت مساء أمس «السبت» على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالى، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الرواندى فى المباراة المثيرة التي تجمع بين الفريقين مساء «السبت» المقبل، على ملعب استاد الدفاع الجوى، في إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى بيراميدز للمضي قدمًا نحو اللقب في النسخة الحالية من المسابقة، ويسعى لمجابهة الأندية الأفريقية وعلى رأسها غريمه المحلي الأهلي حامل لقب المسابقة في آخر نسختين، والذي بدوره يستهدف اللقب الثالث على التوالى.