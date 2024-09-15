المصرى يفتتح مبارياته الأفريقية بمواجهة الهلال الليبى فى الكونفيدرالية الليلة

فى الثامنة مساء اليوم «الأحد» بتوقيت القاهرة، يحل فريق النادى المصرى ضيفًا على نظيره فريق الهلال الليبى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدى الثانى ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والذى يقام على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازى الليبية، ويبحث النسور الخضر عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمة الفريق في التأهل إلى دور المجموعات.

وكانت بعثة النادى المصرى سافرت صباح «الخميس» الماضى إلى مدينة بنغازى، وخاض الفريق 3 تدريبات على ملاعب النجيل الصناعى للاعتياد على ملعب اللقاء، كما حرص المدير الفنى للمصرى، على ماهر، على ضم الصفقات الخمسة الجديدة، التى تم قيدها أفريقيا فى قائمة الفريق وهم، كريم بامبو، محمد هاشم، محمد مخلوف، محمود حمدى، وخالد الغندور، إلى صفوف الفريق للاستعانة بهم فى اللقاء المرتقب.