من جديد.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد مجدداً خلال 19 يوماً

يواجه نادى الزمالك شبح إيقاف القيد مجددا خلال 19 يومًا من تاريح اليوم «الأحد»، حال عدم تسديده 172 ألف دولار للاعب الفريق السابق، الغانى بنجامين أشيمبونج، فى موعد أقصاه 4 أكتوبر المقبل، وذلك منعًا لصدور قرار جديد من الاتحاد الدولى لكرة القيد الـ«فيفا» بإيقاف قيد النادى الأبيض مرة أخرى.

وتلقى نادى الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، يفيد بتغريم النادى 172 ألف دولار بسبب التأخر فى سداد القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا» الزمالك بتغريمه 172 ألف دولار، بسبب عدم سداد القسط الأخير لأشيمبونج، وكان مستحق السداد فى شهر أبريل الماضى، إلا أن النادى لم يدفعه.