وزارة العمل: ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمنشآت الوادى الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتبي السلامة والصحة المهنية بمدينتي الداخلة والخارجة ، ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، بحضور 42 من العاملين بـ الوحدة المحلية لقرى العينة بالداخلة، والمبنى الإدارى لجامعة الوادى الجديد ، تحت عنوان ” سلامتك تهمنا” حول مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ،وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر ، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة ، وعرض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وأهمية التوعية والإرشاد ،من أجل تكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال الندوتين استعراض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل ، وشرح القرار ١٢٦ لسنة ٢٠٠٣ والخاص إصابات العمل والحوادث الجسيمة ، والمخاطر المختلفة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بجميع المنشآت بالمحافظة ، كما جرى عرض موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين ، وكذلك بيئة العمل ، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، تحت رعاية وزير العمل واللواء أ.ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد .