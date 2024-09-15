وزارة العمل: ندوات للتوعية حول الاتجار بالبشر والمساواة بين الجنسين بمنشآت الإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية من خلال إدارة المرأة والطفل بالتعاون مع مكتب عمل القصاصين ندوة للتوعية حول الاتجار بالبشر فى شركة هاما ( HAMA ) الزراعية، وذلك للتعريف بالاتجار بالبشر، وتجنيد اشخاص او نقلهم او ايواؤهم بواسطة التهديد او غير ذلك او استغلال سلطاتهم او إعطاء أموال لاشخاص للسيطرة عليهم يعد اتجار بالبشر، ومؤشرات العمل الجبرى الخداع او العبودية لديه او تعرضه للتهديد، وكذلك محددات تشغيل الطفل من 15 سنه حتى 18 سنة في اعمال مخففة وسن تدريب الطفل من 14 سنه وساعات عمل الطفل داخل المنشأة بواقع 6 ساعات يتخللها ساعة راحة ولا يعمل الطفل اكثر من 4 ساعات متصلة، والأعمال المحظور عمل الأطفال بها والتي حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة، كما نظمت أيضا وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل ندوة للتوعية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنه 1958 بشأن التمييز فى مجال الاستخدام والمهنة وتم تعريف مفهوم التمييز وأشكاله والقضاء عليه فى سوق العمل وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة بغية القضاء على التمييز فى هذا المجال.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود التوعوية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، المديريات العمل بالمحافظات، بالاهتمام بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول مخاطر الاتجار بالبشر وكيفية مكافحة العمل الجبري والالتزام بأحكام القانون فيما يخص هذا الشأن، وكذلك الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية بخصوص عمل الأطفال، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية وتأهيلها وتنمية مهاراتها لدخول سوق العمل والمشاركة في عمليات التنمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وأضاف مدير المديرية، أنه القى الندوات سهام حسين مفتش عمل القصاصين، ومروة انس مدير ادارة المرأة والطفل ووحدة المساواة بين الجنسين، ومؤكداً على استمرار عمليات التوعية والتثقيف في كافة المنشآت العاملة داخل المحافظة والتأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق أحكام القانون داخل المنشآت وتوفير مناخ عمل آمن.