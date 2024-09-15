وزارة العمل: متابعة برامج التدريب المهني المجانية على مهن يحتاجها سوق العمل لفتيات الجيزة

تابعت مديرية العمل بمحافظة الجيزة تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للفتيات على مهنة : الخياطة والتفصيل وذلك لإستغلال خامات البيئة والتشجيع على إقامة مشروعات صغيرة للفتيات ، وذلك لعدد ٣٠ متدربة من الفتيات ، بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التدريب المهني للعام 2024 – 2025 ، والتى يجرى تنفيذها بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للمديرية ، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ، أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والإهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة إقتصادياً من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للإلتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع ..

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة فى تقريره للوزارة أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهني المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات ، وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة وفي إطار مبادرة” مهنتك مستقبلك ” ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على البرامج المجانية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، ومؤكداً إستمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم ، تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة..