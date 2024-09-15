اتحاد العمال يثمن كلمة محمد جبران بالاجتماع الوزاري لدول البريكس

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بمشاركات وزير العمل محمد جبران خلال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل بدول البريكس، والمنعقد بمدينة سوتشي الروسية ، لما لها من مردود إيجابي عكس اهتمام الدولة المصرية بمتغيرات سوق العمل وما يتطلبه من تشريعات تتواكب مع المتغيرات المستقبلية.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم ، أن استعراض

وزير العمل لجهود الدولة المصرية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحماية الإجتماعية للمواطنين ، رسخ اهتمام الدولة بالعنصر البشري وتنمية مهاراته وتوفير أقصي حماية اجتماعية له ،وان كافة مبادرات و تشريعات وقرارات الدولة ترسخ لتحقيق التوزان والعدالة في علاقات العمل،خاصة وقت التحديات ،وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل.

و أوضح وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المشارك بالمنتدي النقابي لدول البريكس ، أن مشاركات وزير العمل خلال الاجتماع الوزاري كشفت عن اهتمام الدولة المصرية

بتعزيز الضمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية للعاملين ، مضيفا أن الحديث عن اجراء المزيد من الدراسات لانماط العمل الجديدة والمنصات الرقمية وتقديم التوصيات لدعم صانعي القرار، أكد علي وجود إرادة قوية لإخراج تشريعات تتوائم مع متغيرات عالم العمل ، وان الحوار الاجتماعي لقانون العمل سيشهد مناقشات جدية من أجل مواكبة التطور السريع بأنماط العمل .

وثمن وفد اتحاد العمال ما شهدته مناقشات الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل ، من مداخلات قوية لوزير العمل محمد جبران ، أكد من خلالها حرص الدولة المصرية علي على دراسة الفجوات التشريعية وتقديم توصيات وحلول مبتكرة لمد مظلة الحماية والرعاية لعمال المنصات الرقمية، مثمنا رؤية وزارة العمل تجاه العاملين بالمنصات الرقمية و السعى إلى مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشملهم بتوفير التأمين الصحى والضمان التقاعدى وغيرها من الفوائد الاجتماعية لهم وبما يتماشى مع الطبيعة الخاصة للعمل فى المنصات الرقمية، وهو ما يؤكد الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال فى العمل التقليدى وتحديث آلية تطبيقها لتشمل أنماط العمل الجديدة.

وأشار إلي أن توصيات وزير العمل محمد جبران ،خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل بدول البريكس ، لاقت قبولا وترحابا لدي الأوساط العمالية ، وثمنها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وخاصة ما تعلق بها ، من التعاون المشترك و تبادل الخبرات بين الدول الاعضاء بالبريكس في مجالات التدريب المختلفة، و التوصية بتأسيس شراكات في مختلف الصناعات والمجالات تضم خبراء وأكاديميين لتقديم المشورة حول المهارات المطلوبة والاتجاهات المستقبلية لسوق العمل ، وتحديث المناهج التدريبية مع تنظيم ورش عمل دورية وتدريبات عملية داخل المنشآت الصناعية.

لافتا أن طرح إنشاء شراكات بين المؤسسات التعليمية والمنشآت الصناعية لتوفير منح دراسية وتدريبية تساعد في تغطية تكاليف التدريب ، واطلاق حملات توعية مجتمعية حول قيمة العمل المهني واثره في تنمية والنهوض بالمجتمعات ، من الأطروحات والتوصيات التي سيكون لها مردود علي سوق العمل والعمال .

الجدير بالذكر ، أن مدينة سوتشي الروسية شهدت انعقاد المنتدي النقابي الثالث عشر لدول البريكس ، والذي شاركت فيه مصر لأول مرة بشكل رسمي بعد توقيع عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، علي انضمام مصر لمنتدي نقابات مجموعة دول البريكس ، حيث كانت المشاركات السابقة كمراقبين وجهت لهم دعوة حضور الفاعليات فقط .

وشارك اتحاد العمال بوفد ضم كل من هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق ، ومحمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات ، وعايدة محي الدين الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول .

وقدم اتحاد العمال رؤية تحليلية شاملة طرح من خلالها عدد من الحلول والمقترحات التي تعمل علي تطوير الأداء النقابي المصري من خلال مهارات غير تقليدية ، وكاشفا من خلالها عن تأثير الوضع الاقتصادي علي الواقع النقابي والعمالي.