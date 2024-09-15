الجمل يشيد بتوصيات المنتدي النقابي لدول بريكس

أشاد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بمخرجات المنتدي النقابي لدول البريكس الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية ، مؤكدا أن التوصيات التي أعلنها المنتدي تعكس الرؤية التعددية لفكرة البريكس وتتماشي مع رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقال الجمل أن من أبرز التوصيات التي أصدرها المنتدي النقابي لدول بريكس ، هو التأكيد علي قيام النقابات العمالية في دول البريكس بالمساهمة في تشكيل اقتصاد عادل يقوم على مستوى لائق من الأجور، وضمانات متساوية لجميع العمال، بغض النظر عن شكل العمالة، وعلى التطبيق الحقيقي لمبادئ العدالة الاجتماعية ، و دعوة المنتدي إلى زيادة استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية والمالية بين دول البريكس.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن المنتدى النقابي عقد بعد توسع مجموعة البريكس، وهو القرار الذي اتخذ في قمة جوهانسبرج في عام 2023، مما يمثل المرة الأولى التي تنضم فيها دول جديدة إلى اتحاد البريكس ، ولأول مرة تشارك مصر رسميا في منتدى النقابات العمالية.

أضاف أن الاتحادات العمالية التي مثلت بلدانها بشكل رسمى داخل المنتدي هي مصر و البرازيل والهند وإيران والصين وروسيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا .

وأوضح عبدالمنعم الجمل أن المنتدى النقابي العمالي الثالث عشر لمجموعة البريكس ناقش “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”، وهو الفكر الذي تسعي إليه دول البريكس ، مضيفا أن مناقشات المنتدى أكدت علي مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والانفتاح والشمول والتعاون البناء، كما هو منصوص عليه في إعلان موسكو بشأن إنشاء منتدى نقابات العمال في مجموعة البريكس في 12 ديسمبر 2012.

وأعرب الجمل عن فخره بانضمام مصر رسميا الي منتدي البريكس النقابي، لما له من دور في توجيه المنظمات الاعضاء به علي تمثيل مصالح العمال في دول مجموعة البريكس، ويعبر عن الرغبة في المساهمة بشكل بناء في المناقشات حول قضايا الحركة النقابية الحالية، والحرص علي دعوة ممثلي المنظمات النقابية الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى والمنظمات النقابية الوطنية من مختلف البلدان للمشاركة في عمل المنتدى كمراقبين يشاركوا بالنقاشات.

الجدير بالذكر ، أن مدينة سوتشي الروسية شهدت انعقاد المنتدي النقابي الثالث عشر لدول البريكس ، والذي شاركت فيه مصر لأول مرة بشكل رسمي بعد توقيع عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، علي انضمام مصر لمنتدي نقابات مجموعة دول البريكس ، حيث كانت المشاركات السابقة كمراقبين وجهت لهم دعوة حضور الفاعليات فقط .

وشارك اتحاد العمال بوفد ضم كل من هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق ، ومحمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات ، وعايدة محي الدين الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول .

وقدم اتحاد العمال رؤية تحليلية شاملة طرح من خلالها عدد من الحلول والمقترحات التي تعمل علي تطوير الأداء النقابي المصري من خلال مهارات غير تقليدية ، وكاشفا من خلالها عن تأثير الوضع الاقتصادي علي الواقع النقابي والعمالي.

ناقش المنتدي خلال جلساته ، ما يحمله المستقبل في ظل المشاكل الجيوسياسية وهيمنة الدولار ، و إنهيار النظام القديم وسبل المضي قدما نحو مزيد من نظام عالمي متوازن ، كما تم مناقشة الافكار الجديدة من اجل تطوير الحركة العمالية مع زيادة التركيز علي سيادة الدول وعدم عولمة الاقتصاد.