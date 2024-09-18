“التعليم” تشترط توقيع المتقدمين لسد العجز بالمدارس على إقرار بعدم المطالبة بالتعيين

بدأت الإدارات التعليمية على مستوى المحافظات فى تلقى طلبات التقدم لشغل وظيفة معلم مادة بمراحل التعليم الأساسى” الابتدائى والاعدادى” بالمدارس التجريبية الرسمية والحكومية، حيث قام الموجهون العموم للمواد الاساسية باستلام أوراق المتقدمين بمواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، وذلك لسد العجز العدد بالمعلمين داخل المدارس ، وشملت هذه الاوراق صورة المؤهل الدراسى وصورة المؤهل التربوى لغير الحاصلين على بكالوريوس كليات التربية، بالاضافة إلى صورة الشهادة العسكرية للمتقدمين من الذكور وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم ولولى أمره، واستمارة طلب شغل الوظيفة.

وفوجئ المتقدمون بإشتراط وزارة التربية والتعليم، التوقيع على اقرار يفيد بعدم أحقيته فى المطالبة بالتعيين نهائياً وخلال مدة العمل والمقدرة بـ عام دراسى، الأمر الذى تسبب فى حالة من الارتباك والفوضى داخل الادارات التعليمية، ومع إصرار الموجهين على عدم قبول أى اوراق بدون هذا الاقرار وفقاً لتعليمات الوزارة، أضطرت الاغلبية من المتقدمين بالتوقيع على الاقرار ، دون أى توضيح لأسبابه وسط حالة من القلق سيطرت عليهم .