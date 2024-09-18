محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدا احتفالية انطلاق مبادرة ” بداية” على مستوي المحافظة

شهد اليوم أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه الاستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها احتفالية انطلاق مبادرة ” بداية” لبناء الانسان المصري على مستوي المحافظة لتجوب فاعليتها مدن المحافظة بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة أمس بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى المصري.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد محافظ القليوبية على أهمية هذه المبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030. وأوضح عطية أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان تهدف إلى خلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واعٍ، مثقفٍ وخلوق للمجتمع.

كما أكد المحافظ خلال كلمته أن خلال فترة التحضير لإطلاق المبادرة حرصت محافظة القليوبية على إجراء كافة التنسيقات اللازمة لبدء فعاليات المبادرة على أرض الواقع وذلك عن طريق تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الخدمية المعنية بالتنمية البشرية سواء القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو الجامعة أو الأزهر الشريف أو الكنيسة المصرية.

واضاف المحافظ أنه في ضوء إهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان من كل الجوانب فإن المبادرة سوف تعمل من خلال آليات منسقة ومتكاملة في كل المجالات التي يمكن أن يكون لها مردود إيجابي في بناء شخصية الإنسان المصري وأهمها التعليم والصحة والثقافة والرياضة والرعاية الإجتماعية والخطاب الديني وبناء القدرات والمهارات المؤهلة لسوق العمل وخلق فرص عمل جديدة، ومن خلال العمل على تنفيذ تلك الآليات بالتكامل بين كافة الجهات ليشعر بها المواطن في أسرع وقت، هذا إلى جانب تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة بما يحقق الشعور بالرضا لدى المواطن المصري.

وتابع المحافظ خلال كلمته أنه بالتوازي مع الاهتمام بالقطاعات الخدمية فتحرص المبادرة على التركيز على الجانب الإنساني والثقافي والتوعوي للنهوض بالمستوى الفكري والأخلاقي والرياضي وبناء المهارات لخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ولتكون نواة جديدة لتحقيق التنمية والتقدم المنشود لبلدنا الغالية مصر.

وخلال الاحتفالية وفي خطوة إنسانية جديدة تعكس اهتمام الدولة بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة فقد قام المحافظ بتوزيع عدد 20 كرسي متحرك علي ذوي الهمم كخطوة أولى نحو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في الحياة بشكل فعال، جاء ذلك على هامش انطلاق مبادرة “بداية للتنمية البشرية” التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير خدمات متكاملة في مختلف المجالات.

كما تفقد المحافظ المعدات والسيارات التي انطلقت بمدن المحافظة لتقديم الخدمات التي تستهدفها مبادرة بداية مثل سيارات مجالس المدن والاحياء وجامعة بنها وسيارات شركة المياه والهلال الاحمر وجهاز حماية المستهلك والحماية المدنية والنقل الجماعى حيث اطلق المحافظ اشارة البدء لتلك المعدات والتي بدورها انتشرت بجميع المدن ليؤدي كلا دوره.