الزمالك يفاوض الجزائرى سفيان فيجولى

يسعى مسئولو نادى الزمالك لضم لاعب جزائرى خلال الميركاتو الصيفى وهو سفيان فيجولى، وذلك بعد انتهاء عقده مع كاراجومروك التركى، حيث تواصل الزمالك مع اللاعب فى ظل خبراته بالملاعب.

واستطلع الزمالك رأى المدير الفنى للفريق، البرتغالى جوزيه جوميز فى ضم اللاعب، وأبدى رغبة فى ضم فيجولى، مطالبًا بالتعاقد معه مع الترحيب بانضمامه للزمالك.

وتعاقد نادى الزمالك مع العديد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفى، وهم ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسى محمود بنتايك، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادى الأبيض مع مهاجم فريق أيك السويدى، الفلسطينى عمر فرج لمدة أربعة مواسم، بالإضافة إلى الظهير الأيسر للفريق البترولى إنبى محمد حمدى، على سبيل الإعارة لمدة موسم، والسنغالى سيدى ندياى لمدة أربعة مواسم.