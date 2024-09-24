وزير الصحة يتفقد مستشفى القبطي ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات اللازمة لدخول الخدمة

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مستشفيات محافظة القاهرة، في إطار حرصه الدائم على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جولة الوزير تضمنت مستشفى «القبطي»، حيث تفقد أقسام الطوارىء، والعيادات الخارجية بكافة تخصصاتها، والصيدلية، ومخازن الأدوية والمستلزمات، وأماكن انتظار المرضى، كما تفقد القسم الداخلي، والرعاية المركزة للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة حجز التذاكر، وتابع أعداد الزيارات اليومية للعيادات، كما اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، كما قام بالمرور على غرفة الملاحظة بقسم الطوارئ، ولاحظ وجود مريضة مصابة في حادث، وتابع تقديم الخدمة الطبية الكاملة للمريضة، واطمئن على حالتها الصحية، كما تفقد أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بالمستشفى، للوقوف على معدلات الإنجاز، مشددًا على سرعة الانتهاء من تطوير المبنى وتجهيزه ودخوله الخدمة الطبية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بضرورة عمل الصيانة لبعض الأجهزة، والاهتمام بإجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة، كما تفقد جهاز الأشعة، ووجه بإصلاحه في أسرع وقت، مضيفا أن الوزير تفقد الصيدلية وتابع توافر الأدوية والبدائل المتاحة، ووجه بتشكيل لجنة لجرد ومراجعة جميع أصناف الأدوية والمستلزمات، كما حرص الوزير على الاستماع إلى أراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته المفاجئة بزيارة مكتب صحة الأسرة بمنطقة الفجالة، حيث تفقد جميع الأقسام، وغرفة التذاكر واطلع على ملفات المترددين على مكتب الصحة، كما تفقد مخزن الأدوية والصيدلية، واطلع على معدلات صرف الألبان والمخزون للتأكد من مدى توافر جميع الألبان، كما تأكد من ميكنة جميع الخدمات بالمكتب.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على دفاتر الحضور والانصراف، ووجه بتحويل المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، مشددا على الالتزام بمواعيد العمل والحضور والانصراف للفريق الطبي والإداري، كما استمع إلى شكوى أحد المرضى، ووجه بالتنسيق الفوري مع مستشفى أحمد ماهر لتلقي الخدمة الطبية والمتابعة، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة واطلع على ملفات المرضى، التي كشفت ضعف الإقبال، إلى جانب تهالك الفرش الطبي وغير الطبي للعيادات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اختتم جولته بتفقد عيادات المبادرات، واطلع على ملفات المترددين والخدمة المقدمة، وتابع في تجربة عملية، مدى سرعة استجابة الفرق الطبية داخل عيادة المبادرات، وأكد على متابعة الحالة من وقت تلقي الخدمة أول مرة، والمتابعة والاتصال بالحالات، كما تفقد عيادة الأسنان واطلع على عدد المترددين، وتأكد من توفير جميع المستلزمات، مشددا على إتباع معايير مكافحة العدوى والجودة.