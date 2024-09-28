” هانى سويلم” : تقديم الدعم الفني للمزارعين الراغبين فى تنفيذ الري الحديث

فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى؛ اليوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ بزيارة تفقدية لترعة المنصورية وترعة فرع بركات الآخذة من ترعة المنصورية بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة .

وتفقد الدكتور سويلم حالة الرى على ترعة المنصورية وفروعها ، حيث اطمأن لحالة الرى بالترعة مشيرا لما تحقق من نجاح فى إدارة المنظومة المائية خلال موسم أقصى الإحتياجات للعام الحالى بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلتها أجهزة الوزارة قبل وأثناء فترة أقصى الإحتياجات وتفقد عددا من المزارع التى تستخدم نظم الرى الحديث، حيث أشار أصحاب المزارع إلى أن استخدامهم للرى الحديث أسهم فى تقليل نمو الحشائش الضارة بالأرض الزراعية ، وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة ، وزيادة الإنتاجية المحصولية .

وخلال الزيارة التقى الدكتور سويلم عدد من ممثلى روابط مستخدمى المياه على ترعة المنصورية ، حيث استعرض أحد المزارعين تجربته فى التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وما نتج عن ذلك من تقليل كميات الاسمدة المستخدمة فى أرضه ، واستخدام محطة واحدة لري زمام قدره ٣٣ فدان وهو ما انعكس على تقليل تكاليف العمالة والزراعة ، بالإضافة لزيادة الإنتاج المحصولية وانعكاس ذلك على العائد المادى للمزارع .

وقد أشار المزارعون إلى أن تحولهم للرى الحديث كان تأثرا بتجارب الرى الحديث فى الأراضي الجديدة بالمنطقة وتفاعلا مع مبادرات الوزارة واقتناعا منهم بعوائده ، وقد ساهم المزارعون أنفسهم فى تطبيق نظم الري الحديث والزراعة فى الصوب بالمنطقة بشكل كبير مما أدي الى زيادة الانتاج المحصولي وجودة الزراعات وبالتالي زيادة العائد الاقتصادي منها .

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة التوجيه المائى بتقديم كافة أشكال الدعم الفني للمزارعين الراغبين فى تنفيذ الري الحديث بأراضيهم ، وقيام قطاع تطوير الري بإستكمال حصر التجارب المميزة التى قام بها المنتفعون وتحديث خريطة على مستوي الجمهورية توضح المواقع التى يرغب المنتفعون بها فى تنفيذ الري الحديث بأراضيهم لإستخدامها كقاعدة بيانات لتوجيه جميع التمويلات المتاحة ومشروعات التعاون المستهدفة لهذا الغرض .